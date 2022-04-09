قمتان أوكرانية بريطانية وأوكرانية نمساوية في كييف

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العاصمة الأوكرانية كييف اليوم السبت والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وذلك حسبما أعلن كل من الجانبين البريطاني والأوكراني.

وكتب نائب مدير المكتب الرئاسي الأوكراني، اندريه زيبياه، على فيسبوك اليوم:" بدأ للتو اجتماع منفرد مع الرئيس زيلينسكي"، ونشر صورة توضح جلوس جونسون وزيلينسكي إلى طاولة متواجهين.

وكان زيلينسكي قد استقبل أيضاً المستشار النمساوي كارل نيهامر في كييف في وقت سابق من اليوم.

من جانبه، وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب ا" قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن " رئيس الوزراء سافر إلى أوكرانيا لمقابلة الرئيس زيلينسكي شخصيا كعلامة على التضامن مع الشعب الأوكراني"، وأضاف أن الجانبين يعتزمان بحث الدعم طويل المدى المقدم من بريطانيا لأوكرانيا.

وأوضح المتحدث أن جونسون يعتزم عرض حزمة مساعدات مالية وعسكرية جديدة لأوكرانيا.

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