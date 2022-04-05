مقتل رجل دين وإصابة اثنين بحادث طعن داخل أشهر ضريح في إيران.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

طعن مهاجم 3 رجال دين، الثلاثاء، في ضريح الإمام الرضا، أكثر المواقع الشيعية إجلالا في إيران، وفقا لوسائل الإعلام الإيرانية الحكومية.

وأسفر الاعتداء عن مقتل شخص، وإصابة اثنين قبل اعتقال المهاجم. ولا يزال الدافع وراء الهجوم غير واضح.

وتوفي أحد الضحايا على الفور بعد طعنه في ضريح الإمام رضا، وهو موقع شهير بالنسبة للزوار الشيعة، في مدينة مشهد الإيرانية شمال شرقي البلاد. ونقل الآخران إلى مستشفى، وفقا لوكالة إرنا الرسمية.

حددت وسائل إعلام هوية رجل الدين القتيل، بأنه محمد عسلاني. ولم تقدم معلومات حول حالة المصابين الآخرين أو تحدد هوية المشتبه به.

في مقطع مصور من موقع الهجوم تداولته وسائل الإعلام الاجتماعي، شوهد رجلان على الأرض الرخامية الرمادية للضريح والدماء تغطيهما. ونشرت إرنا مقطعا مصورا للشرطة وهي تلقي القبض على المهاجم.

وقع الهجوم ثالث أيام رمضان الذي يشهد تدفق المصلين المسلمين على المساجد في أنحاء البلاد.

وضريح الإمام رضا في مشهد، على بعد 900 كيلومتر شمال شرقي العاصمة طهران، هو أكبر مجمع يضم قبراً في إيران والأكثر زيارة على الإطلاق، حيث يجتذب الضريح نحو 20 مليون شخص سنوياً معظمهم من الإيرانيين وزوار الدول المجاورة مثل العراق وباكستان.

تعد مثل هذه الهجمات العنيفة في الضريح نادرة، لكن أحد أكبر الهجمات الإرهابية في التاريخ الإيراني وقعت في الضريح عام 1994. وقتها، اتهمت الحكومة جماعة مجاهدي خلق المعارضة المسلحة بالوقوف وراء التفجير الذي قتل نحو 24 شخصا.

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