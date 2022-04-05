"أزمة سير" في سماء أمريكا: الغاء وتأجيل 12000 رحلة طيران في عطلة نهاية الأسبوع !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تم إلغاء أو تأجيل حوالي 12000 رحلة جوية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بسبب سوء الأحوال الجوية في ولاية فلوريدا وأعطال فنية عرقلت حركة الطيران.

وألغت شركات الطيران أكثر من 3500 رحلة طيران محلية في نهاية هذا الأسبوع وأخرت آلاف الرحلات الأخرى.

ووفقا لتطبيق FlightAware، لتتبع حركة الطائرات، تم إلغاء أكثر من 3400 رحلة وتأخير 8800 رحلة اعتبارا من بعد ظهر يوم الأحد.

وألغت شركة "ساوث ويست"، أكبر شركة طيران محلية في الولايات المتحدة، 520 رحلة يوم السبت و398 رحلة يوم الأحد.

ووفق "روسيا اليوم" قالت الشركة إن العواصف في فلوريدا هي أحد الأسباب لأن ما بين 40٪ و50٪ من رحلاتها تطير عبر الولاية في أي يوم، مشيرة إلى أن من السبب الآخر هو المشكلات تقنية وأعطال فنية ناتجة بعد الصيانة الروتينية.

كما ألغت شركة "سبيريت" 27٪ من رحلاتها يوم السبت و27٪ يوم الأحد، وألغت JetBlue ربع رحلاتها يوم الأحد و15٪ من رحلاتها يوم السبت. وألغت "أمريكان إيرلاينز" 364 رحلة يوم السبت و211 رحلة أخرى يوم الأحد.

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