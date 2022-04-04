بايدن: بوتين مجرم حرب يجب محاكمته

المصدر: واشنطن - رويترز

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين مجرم حرب، ودعا إلى محاكمته بسبب مقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.

وقال بايدن في البيت الأبيض "رأيتم ما حدث في بوتشا ... إنه مجرم حرب".

واكتُشفت مقبرة جماعية وجثث مقيدة لأشخاص قُتلوا بالرصاص من مسافة قريبة في بوتشا، خارج كييف، وهي بلدة استعادتها القوات الأوكرانية الروسية، مما يدفع الولايات المتحدة وأوروبا على فرض عقوبات على موسكو.

وأضاف بايدن: "يجب علينا أن نجمع المعلومات ما يحدث في بوتشا شائن، وشاهده الجميع".

ونفى الكرملين بشكل قاطع أي اتهامات بقتل مدنيين، بما في ذلك في بوتشا، حيث قال إن أوكرانيا دبرت واقعة القبور والجثث لتشويه صورة روسيا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news