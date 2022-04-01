أميركا تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية عقب تجارب صاروخية

المصدر: واشنطن - رويترز

فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقوبات على خمسة كيانات اتهمتها بتقديم الدعم لكوريا الشمالية من أجل تطوير أسلحة دمار شامل وبرامج الصواريخ الباليستية، مما يزيد الضغط على بيونغ يانغ عقب إطلاق سلسلة من الصواريخ مؤخرا.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن الإجراء الذي اتخذته يوم الجمعة يستهدف الجهة المعنية بصناعة الصواريخ، والتي قالت إنها منظمة بحثية تقوم بتطوير أسلحة الدمار الشامل الكورية الشمالية وترتبط بشكل مباشر بتطوير الصواريخ الباليستية الجديدة العابرة للقارات.

وأضافت أن العقوبات استهدفت أيضا أربع من المؤسسات التابعة للمنظمة، وهي مؤسسة هابغانغانغ التجارية، ومؤسسة كوريا رونسان التجارية، ومؤسسة سونغنيسان التجارية، ومؤسسة أونشون التجارية.

تأتي هذه الخطوة بعد تفاقم التوتر مع كوريا الشمالية عقب إجرائها اختبارين على صاروخين باليستيين في 26 فبراير و الرابع من مارس ، واللذين شملا نظاما جديدا للصواريخ الباليستية العابرة للقارات تقوم كوريا الشمالية بتطويره، إلى جانب أول اختبار كامل لصاروخ باليستي عابر للقارات تجريه كوريا الشمالية منذ 2017.

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