أميركا تفرض عقوبات مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شخص وشبكة شركات تابعة له لتقديمهم المساعدة لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وقال وزارة الخزانة في بيان إن محمد علي حسيني، وهو وكيل شراء مقيم في إيران، اشترى مع هذه الشركات مواد مرتبطة بالدفع الصاروخي الباليستي لوحدة من الحرس الثوري مسؤولة عن أبحاث وتطوير الصواريخ الباليستية.

وأضافت الوزارة أن العقوبات تستهدف أيضا شركة بارشين الإيرانية للصناعات الكيماوية.

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