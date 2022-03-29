مقتل 5 مدنيين في اشتباكات بسورية

المصدر: دمشق - د ب أ

أفادت مصادر محلية سورية، اليوم الثلاثاء، بمقتل خمسة مدنيين وإصابة عدد من النساء والأطفال بجروح متفاوتة إثر اشتباكات في مخيم الهول للاجئين بريف الحسكة الشرقي.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن المصادر قولها إن "الاشتباكات دارت مساء أمس بين ميليشيات ومسلحين تقول الميليشيات إنهم من تنظيم (داعش) الإرهابي في القسم الخامس من المخيم".

وأوضحت أن "قسد" قامت بإغلاق طريق الهول وكل بوابات المخيم وفرضت حالة حظر تجوال، لافتة إلى انقطاع المياه عن المخيم.

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