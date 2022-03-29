روسيا تعلن مواصلة هجماتها في أوكرانيا رغم محادثات السلام

المصدر: موسكو - د ب أ

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف أن روسيا ستواصل هجماتها في أوكرانيا رغم محادثات السلام التي انطلقت في إسطنبول بتركيا اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عنه القول: "ستواصل القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة".

وأعلن أن صواريخ مجنحة روسية نجحت في تدمير مستودع وقود كبير بالقرب من قرية كليفنا بمنطقة ريفني شمال غربي أوكرانيا مساء أمس، لافتا إلى أن أهمية المنشأة تعود لكونها توفر الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في ضواحي كييف.

وتابع في تقريره صباح اليوم أن طائرات روسية نجحت في تدمير 68 منشأة عسكرية أوكرانية منذ يوم أمس، من بينها ثلاثة مراكز قيادة، وأربعة أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، ومستودعين للذخيرة، وثلاثة مستودعات للوقود ومواد التشحيم، و19 منطقة لتخزين المعدات.

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