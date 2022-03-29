الكرملين: تصريحات بايدن بشأن بوتين مثيرة للقلق

المصدر: لندن ■ رويترز

قال الكرملين أمس، إن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي قال فيها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكنه البقاء في السلطة تثير القلق، وهو رد محسوب لدعوة علنية من الولايات المتحدة لإنهاء عهد بوتين الذي يتولى السلطة منذ 22 عاماً.

وقال بايدن يوم السبت في ختام كلمة أدلى بها أمام حشد في وارسو: «لا يمكن لهذا الرجل أن يبقى في السلطة». وصور بايدن الغزو الروسي لأوكرانيا على أنه معركة في صراع أوسع نطاقاً بين الديمقراطية والاستبداد. وحاول البيت الأبيض توضيح تصريحات بايدن وقال الرئيس أول من أمس إنه لم يكن يدعو إلى تغيير النظام في روسيا.

ورد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على سؤال بشأن تصريحات بايدن التي لم تحظ بتغطية تذكر على التلفزيون الروسي الرسمي: «هذا تصريح يبعث على القلق بالتأكيد».

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