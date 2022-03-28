مجموعة السبع ترفض دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

المصدر: برلين - أ ف ب

أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك أن دول مجموعة السبع اعتبرت الاثنين أن مطالبة روسيا بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل "غير مقبولة" وتُظهر أن الرئيس فلاديمير بوتين "في مأزق".

وقال هابك إثر اجتماع عبر الانترنت مع نظرائه في مجموعة السبع: "جميع وزراء مجموعة السبع توافقوا على أن ذلك هو انتهاك أحادي وواضح للعقود القائمة... ما يعني أن الدفع بالروبل غير مقبول".

وأضاف: "أعتقد أنه ينبغي تفسير هذا المطلب بواقع أن بوتين في مأزق".

وأعلن بوتين الأسبوع الماضي أن روسيا لن تقبل بعد الآن مدفوعات بالدولار أو اليورو لشحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، مانحاً السلطات الروسية أسبوعاً لوضع نظام دفع جديد بالروبل.

وقال روبرت هابك الاثنين: "نطلب من الشركات المعنية عدم الاستجابة لطلب بوتين"، واصفاً روسيا بأنها "مورِّد غير موثوق".

وأضاف الوزير الذي تترأس بلاده هذا العام مجموعة السبع (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكندا واليابان وألمانيا وإيطاليا)، أنّ هذا المطلب يظهر "بوضوح محاولة بوتين لتقسيمنا".

ويعتمد اقتصاد بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا، على الغاز الروسي بشكل رئيسي. وتسعى برلين التي كانت تستورد أكثر من 55 في المئة من غازها من موسكو قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، إلى تقليص اعتمادها على هذا الغاز الروسي من خلال تنويع مصادرها، لكنها لا تتوقع أنها ستكون قادرة على الاستغناء عنه قبل منتصف عام 2024.

وتعمل الحكومة الألمانية على تسريع بناء محطات بهدف استيراد الغاز المسال.

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