عبدالله بن زايد يشارك في "قمة النقب" بإسرائيل

المصدر: إسرائيل - وام

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في "قمة النقب"، التي انطلقت أعمالها مساء أمس في صحراء النقب بجنوب إسرائيل، وذلك تلبية لدعوة من يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي.

كما شارك في القمة انتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وسامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة، وناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية الشقيقة، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة.

جرى خلال القمة بحث التحديات المشتركة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر إلى وزير خارجية دولة إسرائيل على هذه الدعوة مؤكدا أن دولة الإمارات تدعم وتساند كافة الجهود العالمية المبذولة من أجل تحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم بأسره. كما أكد سموه أن دولة الإمارات تؤمن بأن السلام يشكل جوهر التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات.

وأشار سموه إلى أهمية العمل المشترك من أجل إرساء قيم السلام والتعايش والتسامح في العالم أجمع، تلك القيم التي تشكل الركيزة الأساسية لتحقيق تطلعات الشعوب وبناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

حضر القمة إلى جانب سموه، محمد محمود آل خاجه سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.

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