3 فئات تستفيد من برنامج التأشيرة عند الوصول إلى السعودية

المصدر: موقع الامارات اليوم

أعادت السعودية فتح برنامج التأشيرة عند الوصول، الذي يسمح بدخول حاملي التأشيرات السارية المفعول من الولايات المتحدة وبريطانيا ومنطقة «شنغن».

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من رفع المملكة لجميع قيود الدخول المتعلقة بجائحة كورونا، ومعها عادت الأوضاع إلى طبيعتها قبل الجائحة، حسبما قالت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويمكن لحاملي إحدى التأشيرات الثلاث، والمسافرين عبر إحدى الناقلات الجوية الوطنية «الخطوط السعودية وطيران ناس وطيران أديل» الحصول على تأشيرة سياحة لمدة 12 شهرا عند الوصول إلى المملكة، من دون الحاجة إلى تقديم طلب مسبق.

ويتعين على الزوار الذين يحملون تأشيرة سارية المفعول للولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو منطقة شنغن، استخدامها مرة واحدة على الأقل للدخول إلى المنطقة التي أصدرت التأشيرة قبل استخدامها لدخول المملكة.

ويعد خيار التأشيرة عند الوصول متاحا لمواطني الدول المؤهلة لبرنامج التأشيرة الإلكترونية الذي جرى إطلاقه في عام 2019، كما يتعين على جميع الزوار الحصول على تأمين طبي ضد مخاطر كورونا، ويمكن الحصول عليه من جميع مطارات المملكة الدولية عند الوصول.

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