ترامب: كنت سأرسل الغواصات الأميركية لسواحل روسيا رداً على تهديدات بوتين النووية

المصدر: واشنطن - د ب أ

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إنه كان سيرد على التهديدات النووية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإرسال غواصات أميركية قبالة السواحل الروسية.

وفي مقابلة مع محطة "فوكس بزينس"، قال ترامب: "بوتين يقول إنهم قوة نووية، لكننا قوة نووية أكبر، وهو دائما ما يستخدم كلمة نووي".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لديها أعظم غواصات في العالم، وأقوى غواصات تم بناؤها على الإطلاق، وتابع: "يجب القول، انظر إذا ذكرت هذه الكلمة مرة أخرى، فإننا سنرسلها وسنذهب صعودا وهبوطا عند ساحلكم".

وقال ترامب إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى بوتين يقتل آلاف الأشخاص في أوكرانيا، واتهم خلفه الرئيس الحالي جو بايدن مجددا بالضعف وقال إن بوتين لم يكن ليغزو أوكرانيا لو بقي هو رئيسا.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن بوتين تغير، وقال: "إنه إنسان مختلف، يبدو ببساطة أنه ليس الشخص الذي تعاملت معه"، وأكد أنه كان يتعامل مع بوتين بشكل جيد خلال فترة ولايته، وشهد لبوتين بأنه يحب بلاده.

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