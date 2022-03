عاجل: تحطم طائرة صينية على متنها 133 راكباً .. فيديو

تحطمت طائرة مدنية صينية، على متنها 133 شخصا، تابعة لشركة "إيسترن تشاينا أيرلاينز"، في مقاطعة غوانشي جنوبي غرب الصين، صباح اليوم الاثنين.

وكشفت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" أن الطائرة من نوع "بوينغ 737"، وحملت على متنها 133 شخصا.

ولم يكشف حتى الآن عن وجود ضحايا، بعد تحطم الطائرة وسط الجبال الصينية، بينما تقترب فرق الإنقاذ من موقع التحطم.

وأظهر فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهور دخان كثيف من جسم الطائرة، وهي بين الجبال، بعد الاصطدام الذي تسبب بحريق جبلي، وفقا لمصادر صينية. ويظهر الفيديو المرفق اللحظات الاولى لتحطم الطائرة.

