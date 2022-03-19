وزير الخارجية السعودي يلتقي مبعوث الرئيس الأوكراني

المصدر: الرياض - وام

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، في الرياض اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني بيكتم رستم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال اللقاء، بحث الأزمة في أوكرانيا، مع التأكيد على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية و الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.

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