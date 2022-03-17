برلمان ليتوانيا يطالب بفرض حظر طيران فوق أوكرانيا

المصدر: ريجا - د ب أ

طالب برلمان ليتوانيا في تصويت بالإجماع اليوم الخميس فرض حظر طيران فوق أوكرانيا.

وأصدر البرلمان بيانا يطالب فيه الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورا لفرض حظر طيران من أجل منع " وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين".

كما طالب البيان البرلمانات الأخرى بالعمل على إقامة ممرات إنسانية في أوكرانيا أثناء إعداد الترتيبات الفنية لإقامة حظر للطيران.

ويشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يطلب فرض حظر طيران فوق بلاده. وهذا من شأنه عرقلة القوات الجوية الروسية عن قصف أهداف في أوكرانيا.

مع ذلك، استبعد حلف شمال الأطلسي(الناتو) إقامة مثل هذه الحظر في ظل مخاوف من إمكانيه أن يؤدي ذلك لتصعيد الصراع بصورة كبيرة للغاية.

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