زيلنسكي يُعلن بدء الحرب العالمية الثالثة !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة إن الحرب العالمية الثالثة “ربما قد بدأت بالفعل” فيما ناشد الرئيس المحاصر الولايات المتحدة والغرب لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمساعدة أوكرانيا في الدفاع ضد الغزو الروسي.

ورد الرئيس الأوكراني على سؤال من مذيع شبكة ” إن بي سي نايتلي نيوز” حول ما إذا كان يشعر بالقلق بشأن مخاوف إدارة الرئيس جو بايدن من أن بعض الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى صراع بين القوى المسلحة نوويا، وبالتالي إلى حرب عالمية ثالثة، بالقول إن الحرب ربما قد بدأت بالفعل، ولكنه أضاف ” لا أحد يعرف ما هو احتمال حدوث هذه الحرب في حالة سقوط أوكرانيا، في الماضي لم يكن أي أحد يعلم متى ستقع الحرب العالمية الثانية ومتى ستتوقف، وفي هذه الحالة، الحضارة بأكملها على المحك”.

وناشد زيلينسكي الولايات المتحدة والدول الحليفة الأخرى فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، وهي خطوة رفضها بايدن بسبب الخوف من التورط في حرب أكبر.

وأعاد الرئيس الأوكراني هذه المطالب في خطاب حماسي أمام الكونغرس يوم الأربعاء.

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