الرئيس الأوكراني يناشد المشرعين الأميركيين بفرض منطقة حظر طيران على بلاده

المصدر: واشنطن - د ب أ

ناشد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي المشرعين الأميركيين بفرض منطقة حظر طيران، على بلاده، التي تمزقها الحرب أو باستثناء ذلك، بالنسبة لواشنطن، إرسال طائرات مقاتلة.

وأضاف، في خطاب، تم بثه على الهواء مباشرة للكونجرس الأميركي من كييف "حولت روسيا سماء أوكرانيا، إلى مصدر موت لآلاف الأشخاص".

وتابع أن قصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين للبلاد، منذ حوالي ثلاثة أسابيع "هو إرهاب لم تشهده أوروبا لمدة 80 عاما".

وأضاف أن "الولايات المتحدة وقوى حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأخرى رفضت مرارا الاقتراح بفرض منطقة حظر الطيران فوق أوكرانيا، بحجة أن ذلك ربما يؤدي إلى حرب أوسع نطاقا مع روسيا".

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