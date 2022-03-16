الدفاع الروسية تعلن تدمير 128 منشأة عسكرية أوكرانية خلال يوم

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن قواتها أخرجت 128 منشأة عسكرية عن الخدمة في أوكرانيا، ودمرت 7 مستودعات للأسلحة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الروسية إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحافية، إن الأهداف التي تمت إصابتها، تشمل أيضا منظمومة Buk-M1 للدفاع الجوي وأخرى من طراز Osa، إضافة إلى 4 محطات رادار و4 مراكز قيادة و68 موقعا لتمركزالمعدات العسكرية.

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" في مقاطعة تشيرنيهيف وأخرى من طراز "ميغ-29" في منطقة نوفايا بيكوفكا، بالإضافة إلى 4 طائرات مسيرة.

بذلك بلغ إجمالي المعدات العسكرية الأوكرانية التي تم تدميرها منذ بداية العملية 111 طائرة، و68 مروحية، و160 طائرة مسيرة، و159 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و1353 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و129 راجمة صواريخ و493 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و1096 مركبة عسكرية خاصة.

وذكر المتحدث أن قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في إطار عملياتها الهجومية المتواصلة، تخوض معارك داخل مدينة سيفيرودونتسك في أحيائها الشرقية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية.

بدورها، طورت وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية هجومها أيضا وسيطرت على بلدات ميخيلوفكا وستافكا وبوتمانكا وفاسيلييفكا، فيما لا يزال القتال حول بلدة فيرخنيتوريتسكويه جاريا.

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