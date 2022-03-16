موسكو: العقوبات تدفع العلاقات الروسية الأميركية إلى طريق مسدود

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت السفارة الروسية في واشنطن، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على مجموعة من الأفراد الروس تواصل دفع العلاقات الثنائية إلى طريق مسدود أشد عمقا.

وأضافت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، خلال تعليقها على هذه الدفعة الجديدة من العقوبات الأميركية ضد روسيا: "يستمر هذا العمل العدائي الجديد في دفع العلاقات الروسية الأمريكية إلى مأزق أعمق. ويمنع الحفاظ على عدد قليل من قنوات التفاعل والتعاون بين الدولتين".

في وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأميركية إجراءات تقييدية جديدة ضد 15 فردا في روسيا وبيلاروس، بما في ذلك شخصيات رفيعة المستوى في القيادة العسكرية الروسية.

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