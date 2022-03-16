بايدن: سنعزز دعمنا للأوكرانيين الشجعان

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وفرت قدرات جوية وصواريخ مضادة للمدرعات في أوكرانيا.

وأضاف بايدن قوله: "وفرنا خلال الأسابيع الماضية 239 مليون دولار للشعب الأوكراني".

وأشاد بايدن بـ "الشجاعة" التي يظهرها الأوكرانيون في دفاعهم عن بلدهم في مواجهة الغزو الروسي.

وأضاف "سنعزز دعمنا للأوكرانيين الشجعان بينما يدافعون عن بلدهم".

وسيشارك بايدن في القمة الاستثنائية لحلف شمال الأطلسي المقررة في 24 مارس، في بروكسل، بهدف إعادة تأكيد "الالتزام الثابت" للولايات المتحدة تجاه حلفائها في الحلف.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن بايدن سيشارك أيضا في اجتماع لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي والذي سيبحث في الجهود المبذولة لفرض "عقوبات اقتصادية على روسيا وتقديم مساعدات إنسانية للمتضررين من العنف والاستجابة لتحديات أخرى" في خضم الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وبحسب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الذي دعا، الثلاثاء، إلى القمة الاستثنائية، فإن هذا الاجتماع سيركز على "عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا ودعمنا القوي لأوكرانيا وتعزيز نظام ردع الناتو ودفاعاته في مواجهة واقع جديد من أجل أمننا".

وأضاف "في هذه اللحظة الحرجة، يجب أن تستمر أميركا الشمالية وأوروبا في اتحادهما في قلب الناتو".

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