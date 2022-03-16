شهيدان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

المصدر: رام الله ■ د.ب.أ

أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة نحو 11 آخرين بجروح أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب في العشرينيات من عمره أصيب برصاصة في الرأس خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بمخيم قلنديا للاجئين شمال القدس.

وذكرت الوزارة أن المواجهات خلفت إصابة ستة شباب آخرين نقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، وأفادت بأن حالاتهم متوسطة إلى طفيفة.

وكانت مصادر طبية أعلنت في وقت سابق أن فتى (17 عاماً) استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات بمخيم بلاطة للاجئين شرق نابلس. وأوضحت المصادر أن المواجهات أسفرت كذلك عن خمس إصابات أخرى، إحداها لطفل (14 عاماً) وصفت حالته بالخطيرة.

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