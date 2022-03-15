رئيس أوكرانيا لزعماء أوروبا: "ساعدوا أنفسكم بأن تساعدونا"

المصدر: لندن - رويترز

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة وجهها من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة إلى اجتماع لزعماء الدول التي تتشكل منها قوة المشاة المشتركة (جيف) إن على أوروبا أن تحمي أمنها من خلال مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا، وحثهم على إرسال المزيد من الأسلحة لبلاده.

ويستضيف بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا قمة لزعماء دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق لمناقشة الدفاع والأمن الأوروبيين.

وقال زيلينسكي للزعماء :"إننا جميعا أهداف لروسيا وسيكون كل شيء في غير مصلحة أوروبا إذا لم تصمد أوكرانيا، ولذلك أود أن أطلب منكم أن تساعدوا أنفسكم بأن تساعدونا".

وأضاف في الكلمة "أنتم تعرفون نوع الأسلحة التي نحتاج إليها... بدون دعمكم سيكون (الوضع) صعبا للغاية. أنا ممتن للغاية لكن أريد أن أقول إننا نحتاج إلى المزيد... آمل أن يكون بإمكانكم تعزيز هذا النطاق من التعاون وسوف ترون كيف سيحمي ذلك أمنكم وسلامتكم".

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