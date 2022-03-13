وزير الخارجية القطري يزور روسيا

المصدر: الدوحة - وام

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري ما تناولته تقارير إعلامية عن زيارة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم موسكو حيث سيجتمع مع سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي.

وقال الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن "الزيارة تأتي في مرحلة حرجة نظرا للظروف التي يعيشها العالم نتيجة التصعيد في أوكرانيا و تتضمن مناقشة آخر التطورات في الأزمة الروسية الأوكرانية، وبحث الجهود الدبلوماسية المستمرة لحل هذه الأزمة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news