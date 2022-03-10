شاهد المدفعية الروسية تصرع أماً أوكرانية وأولادها هاربين خلال "وقف إطلاق النار" .. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قتلت عائلة أوكرانية، من أم وابنيها، بقذيفة مدفعية روسية خلال "وقف إطلاق النار" الأحد الماضي في أوكرانيا، في حادث هز مشاعر الملايين حول العالم، بعد رصده في فيديو سجل مقتلهم ومشهد جثثهم ملقاة على قارعة الطريق، وانتشر في مواقع التواصل ووسائل الإعلام بمعظم اللغات أمس واليوم.

وكانت الأم، تاتيانا بيريبينوس، مع ابنتها اليس 9 أعوام، وابنها نيكيتا 18 سنة، تحاول الفرار إلى مدينة Irpin القريبة من العاصمة، حيث للعائلة أقارب، مستغلين وقف إطلاق النار، إلا أن الموت كان بانتظار الجميع، حيث انهالت على المنطقة التي كانوا فيها قذائف من المدفعية الروسية، وأردت الثلاثة قتلى وسط شارع كانوا يعبرونه، ومصنف كممر آمن للفارين من القتال.

وكانت الأم تعمل قبل 4 أعوام رئيسة لقسم المحاسبة في شركة ناشئة وناشطة بحقل تكنولوجيا المعلومات، مقرها مدينة Donetsk الشهيرة بمناجم الفحم الحجري والحديد والصلب في الجنوب الشرقي الأوكراني وبعد انفصال المدينة غادرت العائلة للإقامة في إحدى ضواحي العاصمة كييف حيث قتلت.

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