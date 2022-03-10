هبوط اضطراري لطائرة ترامب بسبب تعطل المحرك

المصدر: موقع الإمارات اليوم

هبطت طائرة تقل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اضطراريا، بسبب تعطل أحد محركاتها وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها.

وقالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن بيانات موقع التتبع ADSBexchange.com إن الطائرة التي أقلعت من مطار نيو أورلينز بولاية لويزيانا، مساء السبت الماضي، انطلقت إلى مسافة نحو 100 كيلومتر وكانت على ارتفاع حوالي 28 ألف قدم قبل أن تضطر للعودة إلى المطار.

وكانت الطائرة تنقل ترامب من فندق في نيو أورلينز، حيث كان هناك لحضور حفل جمع تبرعات، إلى منتجعه مارالاغو في بام بيتش في فلوريدا.

واضطرت الطائرة إلى العودة، وهي فوق المياه إلى المطار، قبل الساعة 11 مساء بقليل ثم هبطت بسلام، وفقا لأشخاص مطلعين على الواقعة.

وإلى جانب ترامب، كانت الطائرة تقل عملاء من جهاز الخدمة السرية وبعض مستشاري ترامب وموظفي دعم.

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