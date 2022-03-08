أميركا: بايدن وقادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا يؤكدون دعمهم لأوكرانيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن، أجرى محادثات مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وأكدوا عزمهم على "مواصلة رفع التكاليف على روسيا لغزوها غير المبرر لأوكرانيا".

وقال البيت الأبيض في بيان: "أجرى الرئيس جو بايدن اتصالاً عبر الفيديو اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وأكد القادة عزمهم على مواصلة رفع التكاليف على روسيا لغزوها غير المبرر لأوكرانيا".

وأضاف البيان: "أكد القادة التزامهم بمواصلة تقديم المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية لأوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، ناقشوا مباحثاتهم الأخيرة مع الرئيسين الأوكراني (فلاديمير زيلينسكي) والروسي (فلاديمير بوتين)".

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