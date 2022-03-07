الصين تسجل أكبر حصيلة لإصابات كورونا منذ عامين

المصدر: بكين - رويترز

سجل بر الصين الرئيسي أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في حوالي عامين بسبب السلالة أوميكرون سريعة الانتشار.

وسجلت الصين 214 من الإصابات الجديدة المؤكدة التي انتقلت إليها العدوى محليا وظهرت عليها أعراض العدوى، معظمها في جوانجدونج وجيلين وشاندونغ.

وهذا أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ أوائل مارس 2020 عندما بدأت السلطات في إحصاء الإصابات المكتشفة محليا والحالات الوافدة من خارج البر الرئيسي بشكل منفصل.

وارتفع عدد الحالات التي انتقلت إليها العدوى محليا، لكن بدون أعراض، إلى 312 أمس الأحد، وهو أعلى رقم يومي منذ أن بدأت الصين في أواخر مارس 2020، وتصنف الإصابات بدون أعراض بشكل منفصل عن الإصابات المؤكدة.

وعلى الرغم من تسجيل ثلاث إصابات فقط لحالات انتقلت إليها العدوى محليا وظهرت عليها أعراض أمس في شنغهاي، فإن الحالات المحلية التي لم تظهر عليها أعراض سجلت أعلى مستوى لها في عامين إذ بلغت 45.

وجرى اكتشاف الإصابات في شنغهاي، والبالغ عددها الإجمالي 48، بين أشخاص يخضعون بالفعل للحجر الصحي باستثناء حالة واحدة. وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الأحد 111195 إصابة مؤكدة.

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