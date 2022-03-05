روسيا وأوكرانيا تعقدان جولة ثالثة من المحادثات يوم الاثنين

المصدر: كييف - رويترز

قال المفاوض الأوكراني ديفيد أراخاميا على فيس بوك اليوم السبت دون الخوض في تفاصيل إن روسيا وأوكرانيا ستعقدان يوم الاثنين جولة ثالثة من المحادثات بهدف وقف الأعمال القتالية.

وكان الجانب الروسي أقل حسما إذ اكتفى بقول إن المحادثات ربما تبدأ يوم الاثنين.

وعقد وفدا أوكرانيا وروسيا جولتين من المحادثات منذ أن شنت روسيا غزوا واسع النطاق لجارتها يوم 24 فبراير .

كان الطرفان قد اتفقا يوم الخميس على فتح ممرات إنسانية للسماح للمدنيين بالخروج من بعض مناطق القتال على الرغم من حدوث تأخيرات في تنفيذ هذا الاتفاق.

غير أن أوكرانيا قالت اليوم إن المحادثات لم تسفر عن نتائج لكنها ستواصل المفاوضات.

وكتب أراخاميا، وهو أيضا زعيم كتلة حزب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البرلمان، "الجولة الثالثة من المحادثات ستعقد يوم الاثنين".

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء في وقت لاحق عن المفاوض الروسي ليونيد سلوتسكي قوله "الجولة الثالثة يمكن أن تُعقد بالفعل في الأيام المقبلة، ومن المحتمل أن تكون يوم الاثنين".

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