الكرملين: الغرب يتصرف مثل العصابات.. وموسكو أكبر من أن يعزلها أحد

المصدر: لندن - رويترز

قال الكرملين اليوم السبت إن الغرب يتصرف مثل العصابات مع روسيا، مضيفا أن موسكو أكبر من أن يعزلها أحد والعالم أكبر من الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن الغرب يشن "حرب عصابات اقتصادية" على روسيا، مضيفا أن موسكو سترد. ولم يحدد الرد الروسي، لكنه ذكر أنه سيكون وفقا للمصالح الروسية.

وأضاف أن فرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات الطاقة الروسية سيحدث هزة كبيرة في أسواق الطاقة.

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