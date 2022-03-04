وزير خارجية أوكرانيا: الجنود الروس يغتصبون النساء في المدن المحتلة

المصدر: لندن - رويترز

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الجمعة إن جنودا روسا ارتكبوا عمليات اغتصاب في مدن أوكرانية.

وقال كوليبا في ندوة بمعهد تشاتام هاوس في لندن "عندما تسقط القنابل على مدنكم وعندما يغتصب الجنود النساء في المدن المحتلة، ولدينا حالات عديدة للأسف اغتصب فيها الجنود الروس النساء في المدن الأوكرانية، من الصعب بالطبع التحدث عن جدوى القانون الدولي".

وذكر كوليبا الذي كان يتحدث بالإنجليزية "لكن هذه هي الأداة الحضارية الوحيدة المتاحة لنا لضمان أن كل من جعلوا هذه الحرب ممكنة سيتم تقديمهم للعدالة في نهاية المطاف".

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