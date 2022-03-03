عودة 800 لاجئ عراقي من سورية

القامشلي (سورية) - أ ف ب

غادر 800 لاجئ عراقي الخميس شمال شرق سورية إلى بلادهم بعدما وافقت السلطات العراقية على عودتهم، وفق ما أفاد مسؤول في الإدارة الذاتية الكردية.

وأوضح المسؤول في الإدارة الذاتية، التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سورية، أن "الحكومة العراقية وافقت على عودة 800 عائلة" منهم من لجأ إلى سورية مع توسع سيطرة تنظيم "داعش" في العراق ومنهم قبل ذلك بسنوات.

وبدأت عملية عودة هؤلاء، الذين كانوا يقطنون في قرى قريبة من الحدود مع العراق، بمغادرة 800 شخص الخميس، وفق المسؤول، الذي أشار إلى أنه "ستكون هناك دفعات أخرى" في الأيام المقبلة.

وغادر اللاجئون العراقيون في حافلات عبر معبر اليعربية الحدودي بين البلدين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي بغداد، أكد مسؤول رفيع المستوى أن عدد المغادرين يبلغ 800 شخص من أطفال ونساء ورجال.

وأضاف "نحن ندقق في هوياتهم منذ عام لأسباب أمنية"، مشيراً إلى أنهم "يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة في سورية، وسيعودون إلى قراهم".

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