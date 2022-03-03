"تعلم أساسيات اللغة الروسية".. دولة تنصح رعاياها في أوكرانيا للنجاة

المصدر: إعداد: سمير سعيد

أصدرت وزارة الدفاع الهندية نصيحة للهنود في أوكرانيا تطلب منهم تعلم اللغة الروسية من أجل التواصل الأساسي، مثل "نحن طلاب" و"لسنا مقاتلين" و"من فضلك لا تؤذينا" و"نحن من الهند" من بين الآخرين.

كما طُلب من الهنود حذف جميع التطبيقات غير الضرورية من هواتفهم، وقصر المحادثات على خفض صوت الهاتف للحفاظ على البطارية.

وجاء في التحذير الذي أعده معهد مانوهار باريكار للدراسات والتحليلات الدفاعية أنه "عندما تكون في وضع الثبات، قم بالتنفس العميق بانتظام وحركة الأطراف الخفيفة للحفاظ على الدورة الدموية".

يتضمن التقرير الاستشاري أيضًا دليلًا للبقاء على قيد الحياة، حيث طُلب من الهنود في منطقة الحرب حمل مجموعة صغيرة مع العناصر الأساسية في جميع الأوقات: "يجب أن تحتوي مجموعة الطوارئ على جواز السفر، وبطاقة الهوية، والأدوية الأساسية، والأدوية المنقذة للحياة، والشعلة، وعلبة الثقاب، والولاعة، والشموع، والنقود، وقضبان الطاقة، و"باور بنك"، والمياه ، ومجموعة الإسعافات الأولية، وغطاء الرأس، وكتم الصوت، والقفازات، وسترة للتدفئة، وجوارب للتدفئة وزوج مريح من الأحذية حسب توفرها".

وشملت التعليمات أيضاً: "حافظ على الطعام والماء وشاركه: تجنب الوجبات الكاملة ، وتناول حصصًا أصغر لزيادة الحصص الغذائية. إذا وجدت نفسك في منطقة / حقل مفتوح، قم بإذابة الثلج للحصول على الماء."

"إذا أوقفتك نقطة تفتيش عسكرية أو من قبل الشرطة / الأفراد المسلحين / الميليشيات - تعاون / وأطعهم / ارفع يديك مع توجيه راحتين للأمام فوق كتفيك / ابق مهذبًا / قدم المعلومات الضرورية / اتصل بغرفة التحكم / خط المساعدة عندما يكون ذلك ممكنًا".

وجاء في التقرير أيضاً: "قم بتجميع المعلومات ومشاركتها مع زملائك الهنود، ابق قويا / لا داعي للذعر. نظموا أنفسكم في مجموعات / فرق صغيرة من عشرة طلاب هنود. ضمن ذلك ، قم بتنظيم الأصدقاء / الزوجين / قم بتعيين منسق ونائب منسق في كل مجموعة من عشرة أشخاص. يجب أن يكون صديقك على علم بحضورك ومكان وجودك بشكل دائم (منسق المجموعة الصغيرة). قم بإنشاء مجموع WhatsApp ، وجمع التفاصيل والأسماء والعنوان وأرقام الهواتف المحمولة وجهات الاتصال في الهند. شارك الموقع الجغرافي على WhatsApp مع غرفة (غرف) التحكم في السفارة أو في نيودلهي. قم بتحديث المعلومات كل ثماني ساعات. احتفظ بإحصاء متكرر (كل ثماني ساعات)

كما طُلب من الهنود تجنب ما يلي: "تجنب الخروج من المخابئ / الأقبية / الملاجئ في جميع الأوقات. لا تذهب إلى وسط المدينة / المناطق المزدحمة. لا تنضم إلى المتظاهرين المحليين أو الميليشيات. الامتناع عن التعليق على وسائل التواصل الاجتماعي. لا تحمل أسلحة أو أي ذخيرة / قذائف غير منفجرة. لا تلتقط الصور / السيلفي مع المركبات العسكرية / القوات / الجنود / نقاط التفتيش / الميليشيات. لا تحاول تصوير مواقف قتالية حية. في حالة وجود صفارات الإنذار ، اتخذ مأوى فوريًا قدر الإمكان. إذا كنت في العراء ، استلق على بطنك وقم بتغطية رأسك بحقيبتك".

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