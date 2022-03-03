بهذه الحيلة الطريفة يكتشف الأوكرانيون الجنود الروس "المتنكرين" ! .. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثّق لكيفية تفريق الأوكرانيين بين السُكّان الأصليين والروس الذين يتحدثون اللغة الأوكرانية.

ونشر الصحفي الاستقصائي البلغاري، كريستو غروزيف، مقطع فيديو مصوّر لمواطن أوكراني يقترب من الجنود الروس ويخبرهم أن يقولوا كلمة (palyanitsa)، والكلمة لنوع من الخبز يعرفه الأوكرانيون.

وقال غروزيف: "أوكراني يقترب من جنود مجهولين ويصرخ فيهم ويقول (بالانيتسا)، بعد أن أدرك أنهم روس، أخبرهم أنهم لا يستطيعون إخباره بعدم تصوير بالفيديو، كما يسمح له الدستور الأوكراني بذلك".

ويقول المواطن الأوكراني في الفيديو: "أنا لا أفهم من هو.. المجد لأوكرانيا!، لا يجيب، قل (بالانيتسيا)"، ويردّ عليه الجندي الروسي بـ"لا تصوّر"، فيغضب المواطن الأوكراني: "لماذا لا أستطيع التصوير؟، من قال لك لا أستطيع التصوير؟ يسمح لي الدستور الأوكراني بالتصوير، أنا في منزلي فلماذا لا أستطيع التصوير؟ انظر، أريد تصوير الأشجار".

ونشر "غروزيف" فيديو آخر لجندي أوكراني يشرح للمواطنين المحليين كيفية وضع المشتبه بهم على أنّهم روس تحت الاختبار عن طريق نطق تلك الكلمة.

و"البالانيتسا" حسب "سكاي نيوز عربية" هو خبز يصنعه الأوكرانيون لاستقبال الضيوف، ونطقه يختلف عن النطق الروسي له، ولا يستطيعون الروس نطقها إلا بالخلط بين الأحرف وبعضها البعض، وتغيير بعض الأصوات.

Powerful. A Ukrainian approaches unknown soldiers and yells at them to say "palyanitsa". Realizing they're Russian, he tells them they can't tell him not to videotape, as Ukrainians constitution allows him to. pic.twitter.com/sPUA4uM6R4 — Christo Grozev (@christogrozev) February 26, 2022

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