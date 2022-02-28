السيسي: "المرتبات في مصر منخفضة.. هو أنا السبب ولا إيه؟"

المصدر: القاهرة - متابعات

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن المرتبات في مصر منخفضة، مضيفًا: "هو أنا السبب ولا إيه؟ إن كان عليا عاوز أديلك 30 ألف جنيه ربنا اللي يعلم، بس إزاي؟".

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن السيسي قوله في شأن تحايل البعض خلال الكشف الطبي قبل الزواج، خلال الجلسة النقاشية على هامش إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية: "لما تبعتولنا في قسيمة عقد الزواج سواء كان مسلم أو مسيحي إن الكشف الطبي اتعمل ويطلع أي كلام والطفل اللي يطلع بعد كدة يكون عنده مشكلة، إنت مشارك في القضية، إنت السبب وظالم للي جبته وقصرت معه، لازم تعمل الفحص الطبي".

وفي شأن زواج الأطفال، قال السيسي: "بنت عندها 13 سنة وعاوز تجوزها انتو بتعملوا إيه؟ وكدة بنعرف ربنا وحلال؟ بنت عندها 14 سنة أخليها تواجه الكلام ده، عاوز ترتاح من أكلها ده صعب أوي، ده أنا مكلش وأأكل ولادي ولا أعمل فيهم كدة".

ومن جانبها، نقلت صحيفة "الأهرام" الحكومية عن السيسي، توجيهه رسالة إلى المصريين بضرورة العمل أكثر مما عليه الوضع الآن بلا نوم ولا راحة من أجل تحقيق التنمية.

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