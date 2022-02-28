رغد صدام حسين تنفي معلومات منسوبة لها عن جثة طارق عزيز

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

خرجت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، عن صمتها بشأن تصريحات منسوبة لها تم تداولها خلال الفترة الماضية بشأن جثمان ‏وزير الخارجية العراقي الأسبق، طارق عزيز.‏

ونشرت عبر حسابها على موقع «تويتر» والوحيد لها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ثابتة (سكرين شوت) من التصريحات المنسوبة إليها، والتي تستنكر فيها «سرقة جثمان طارق عزيز من جانب ميليشيات الملالي الفارسي وإعادته مرة أخرى، لكن بعد أن تم التمثيل به وفتح جمجمته».

وأكدت رغد صدام حسين أن الحساب الذي يحمل تصريحاتها «مزور» وليس لها علاقة به.

وتوفي طارق عزيز، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في عهد صدام حسين، في يونيو عام 2015 داخل سجنه، عن عمر 79 عاما.

وكان زياد طارق عزيز، نجل وزير الخارجية العراقي الأسبق، كشف قبل أسبوع كواليس قيام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، بضرب نجله قصي بالعصا.

وأوضح زياد طارق عزيز، في مقابلة مع برنامج «السطر الأوسط»، أن «علاقته مع عدي صدام حسين لم يكن فيها ود»، ولكن كان صديقه قصي، مشيرا إلى أن صدام حسين كان «إنسانا عادلا بحكمه وبالعقوبات».

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