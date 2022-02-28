أوكرانيا: العاصمة صامدة والجيش الروسي «محبط وتكبد خسائر كبيرة»

المصدر: وكالات

كشفت وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية، اليوم، أن الجيش الروسي حاول من جديد اختراق دفاعات مدينة كييف ليل الأحد، لكن «جميع محاولاته باءت بالفشل».

ونقلت الوكالة عن قائد القوات البرية الأوكرانية العقيد أولكسندر سيرسكي، قوله إن الوضع في كييف «تحت السيطرة»، مع «تكبد القوات الروسية خسائر كبيرة في الأرواح».

وكانت القوات البرية الأوكرانية أعلنت عن محاولات رتل من الجيش الروسي اقتحام ضواحي كييف من دون جدوى، وقالت إن «جميع تحركات العدو تحت السيطرة».

وحسب سيرسكي، فإن القوات الروسية «محبطة ومرهقة»، وأضاف القائد العسكري الأوكراني: «أظهرنا أننا نعرف كيف نحمي منزلنا من الضيوف غير المدعوين».

وتحدثت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا، عن سماع انفجارات في كييف، وفي مدينة خاركيف شرقي البلاد، صباح الإثنين.

وأضافت الخدمة في بيان مقتضب على تطبيق «تليغرام»، أن كييف شهدت حالة من الهدوء لبضع ساعات قبل سماع تلك الانفجارات.

وأظهرت لقطات جوية مصورة لشركة «ماكسار»، حشودا كبيرة من القوات الروسية على مشارف كييف، بدا أنها تنتظر أمر الاقتحام.

وبدأ الجيش الروسي مبكرا محاولاته للسيطرة على كييف، في أعقاب قرار الرئيس فلاديمير بوتن بغزو أوكرانيا، لكن يبدو أن اختراق تحصينات المدينة لم يكن أمرا سهلا.

وتحدثت أوكرانيا أكثر من مرة عن صمود قواتها في العاصمة، مع تكبيد الجيش الروسي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأظهر مقطع فيديو آثار دمار ناجم عن القصف الروسي لمبنى سكني، في منطقة سالتيفكا التابعة لمدينة خاركيف، شرقي أوكرانيا.

وتبدو واجهة المبنى المؤلف من 10 طوابق مدمرة بشكل شبه كامل، كما طال الدمار سيارة

متوقفة في الشارع، وفقا لصور نشرتها «رويترز».

وكانت خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا بعد العاصمة كييف، في قلب المعارك الروسية الأوكرانية، منذ بدء الغزو الروسي قبل أيام.

وصباح الإثنين أكدت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا، سماع دوي انفجارات في خاركيف وكييف.

وكانت مصادر محلية في خاركيف أعلنت، الأحد، أن المدينة عادت إلى سيطرة القوات الأوكرانية، بعد ساعات قليلة من إعلانه وصول الجيش الروسي إلى وسطها.

وكتب أوليغ سينيغوبوف المسؤول المحلي في خاركيف عبر شبكات التواصل الاجتماعي: «خاركيف تحت سيطرتنا التامة»، مؤكدا أن عملية «طرد الأعداء من المدينة» جارية.

وبحسب قوله، فإن «العدو الروسي محبط تماما ومتخليا عن مركباته»، ومجموعات من الجنود الروس «استسلموا للجيش الأوكراني».

وخاركيف التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة هي المدينة الرئيسية في شمال شرق أوكرانيا، وتقع على مقربة من الحدود الروسية والأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في دونيتسك ولوغانسك.

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