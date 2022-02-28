عمدة كييف: أنقذوا العاصمة.. الروس على مشارف المدينة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أكد عمدة كييف فيتالي كليتشكو، أن القوات الروسية باتت على مشارف المدينة. وقال "كليتشكو" إنه لا يوجد خطط لإجلاء المدنيين إذا تمكنت القوات الروسية من السيطرة على كييف بسبب التطورات الأخيرة، مضيفاً أن كل الطرق مسدودة. وفقاً للعربية نت.

وتابع: مع بدء العملية العسكرية الروسية يوم الخميس الماضي، أغلقت متاجر المدينة التي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون، وحول نظام مترو الأنفاق الشهير في محطاته إلى ملاجئ من القنابل، وذلك في مقابلة له مع وكالة "أسوشيتدبرس".

وأوضح أن حظر التجول بدء عند غروب الشمس يوم السبت ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة 8 صباحا على الأقل من اليوم الاثنين.

وأشار إلى أن قدرة المدينة على سد النقص في مخزون الغذاء والدواء المتناقص، تقل مع مرور الوقت، مؤكداً أن العاصمة باتت على شفا كارثة إنسانية.

ولفت إلى أن الكهرباء والماء والتدفئة مازالوا متوفرين في المنازل، لكن البنية التحتية دمرت لتوصيلهم.

يذكر أنه وخلال الأيام القليلة الماضية، شوهدت طوابير طويلة في أنحاء العاصمة من الرجال والنساء الذين ينتظرون للحصول على الأسلحة، بعد أن قررت السلطات توزيع الأسلحة مجانا لأي شخص مستعد للدفاع عن المدينة.

وبدأت العملية العسكرية الروسية فجر 24 فبراير الحالي على الأراضي الأوكرانية، وبعدما توقفت الجمعة لفترة، عادت واستؤنفت على جميع الاتجاهات، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية آنذاك.

شهدت العلاقة بين البلدين توتراً غير مسبوق خلال الأشهر الماضية، وازدادت بعدما اعترف بوتين بمنطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا في إقليم دونباس، قبيل البدء بعملية عسكرية واسعة النطاق استهدفت مدناً أوكرانية عدة ومنها العاصمة كييف.

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