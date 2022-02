أوكراني أعزل يتصدى لدبابة روسية ويجلس أمامها .. فيديو

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأيام الماضية، بمقاطع مصورة لمدنيين أوكرانيين يحاولون اعتراض أرتال عسكرية روسية أو يندفعون نحو الجنود الروس لدفعهم إلى مغادرة بلادهم.

ولعل أحد تلك المقاطع الأكثر إثارة كانت لرجل أعزل حاول منع قافلة عسكرية روسية من المرور في أحد الشوارع الأوكرانية .

فقد أظهر المقطع الذي تبلغ مدته 30 ثانية، والذي نشرته قناة الأخبار الأوكرانية HB، رجلاً يقف أمام صف من المركبات العسكرية محاولا عرقلة مسيرها، بينما تحاول الالتفاف حوله.

كما كشف الفيديو الذي لم يتضح مكان تصويره، أن أكثر من 10 مركبات عسكرية طهرت تحمل حرف "Z"، وفق صحيفة الغارديان البريطانية .

إلى ذلك، أظهرت مقاطع أخرى أيضا مواطنين أوكرانيين يعترضون دبابات روسية في مدينة "باخماش" التي تقع على بعد 160 كلم من العاصمة كييف، وفق شبكة "سي إن إن".

وبيّن أحد الفيديوهات رجلا أوكرانياً يتسلق دبابة روسية أثناء تقدمها في أحد شوارع المدينة، ثم ينزل ليجلس أمامها قبل أن يتحرك بعيدا عنها.

كذلك، أظهر مقطع آخر مواطنين أوكرانيين غير مسلحين من بلدة باكمان وهم يجبرون قافلة روسية على الالتفاف لتعود أدراجها من حيث أتت

وكانت الحكومة الأوكرانية شجعت المدنيين على الدفاع عن بلادهم، ووزعت بنادق هجومية في تشريع أقره البرلمان الأوكراني قبل أيام وتزامن مع إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة في البلاد.

