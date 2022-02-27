ملياردير أمريكا الشهير إيلون ماسك يقدم شبكة "انترنت "مجاناً لأوكرانيا خلال الحرب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم



بعد وقت قصير من مناشدة وزير المعلوماتية في أوكرانيا ميخائيل فيودوروف، عبر تويتر، للملياردير الأميركي إيلون ماسك، من أجل تزويد أوكرانيا بمحطات "ستارلينك"، لبّى الأخير الطلب على الفور.

فقد أعلن مؤسس شركة "سبيس إكس" الفضائية، إطلاق خدمة "ستارلينك" للاتصالات عبر الأقمار الصناعية على الأراضي الأوكرانية، وتوفير خدمة الاتصال القمري للإنترنت.

وكان الوزير الأوكراني خاطب ماسك عبر "تويتر" بطريقة جافة ومباشرة قائلا: "بينما تحاول شركتك احتلال المريخ، تحاول روسيا احتلال أوكرانيا، وفيما عادت صواريخك آمنة من الفضاء، عمدت الصواريخ الروسية إلى قصف شعبي!" كما أضاف "نطلب منك تزويدنا بمحطات ستارلينك.."

وجاءت تغريدته تلك بعدما وجدت البلاد نفسها بدون أي اتصال بالإنترنت عقب ثلاثة أيام من الهجمات الصاروخية الروسية.

ليرد ماسك فورا مؤكدا أن خدمات ستارلينك باتت فعالة في الحال فوق الأراضي الأوكرانية، وأن مزيدا من المساعدة في الطريق حسب "العربية.نت".

ويحرص المسؤولون الأوكرانيون على أن يظل السكان المحليون على اتصال حتى يمكن استخدام قصصهم ومنشوراتهم لمكافحة الدعاية الروسية، وحتى يتمكنوا من مشاركة ما تقوم به القوات الروسية، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يشار ان نظام ستارلينك يقوم على الاتصال الفضائي حيث بنته شركة SpaceX لسنوات لتوفير الوصول إلى الإنترنت للمناطق المحرومة من العالم.

وكان الميلياردير الأميركي أطلق المشروع الأسبوع الماضي، حيث يقدم خدمة إنترنت عالية السرعة مجانية لربط القرى النائية في تونغا التي انقطعت منذ انفجار بركاني مدمر وتسونامي في يناير الماضي.

وتسمح الأقمار الصناعية بنقل كميات كبيرة من المعلومات بسرعة إلى أي نقطة على الأرض دون الحاجة إلى كابلات الألياف الضوئية.

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