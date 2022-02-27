البنتاغون: روسيا أطلقت نحو 250 صاروخا على أوكرانيا

المصدر: واشنطن - د ب أ

أفاد ممثل بارز بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأن القوات الروسية أطلقت أكثر من 250 صاروخا على أهداف في أوكرانيا بحلول بعد ظهر اليوم السبت.

وقال ممثل البنتاغون في إحاطة صحفية اليوم أن معظم الصواريخ كانت قصيرة المدى.



وأضاف بحسب نسخة من البيان أن الصواريخ أصابت "بلا شك، البنية التحتية المدنية ومناطق سكنية"، على النقيض من المزاعم الروسية.

ولم يتبين ما إذا كان هذا عمدا أو عن طريق الخطأ.

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