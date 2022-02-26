أميركا تدعم أوكرانيا بـ 350 مليون دولار لـ"الدفاع الفوري"

المصدر: واشنطن - د ب أ

وجه الرئيس الأميركي جو بايدن بتقديم 350 مليون دولار أميركي (312 مليون يورو) لكييف من أجل "الدعم الفوري للأمن والدفاع عن أوكرانيا".

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم السبت إن الدعم العسكري يمثل "إشارة أخرى إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب أوكرانيا في الدفاع عن دولته ذات السيادة والشجاعة والفخورة".

وبحسب البيانات، يبلغ إجمالي المساعدات العسكرية لأوكرانيا مع شريحة المساعدات الجديدة مليار دولار منذ العام الماضي. وسلمت الولايات المتحدة أوكرانيا بالفعل العديد من أنظمة الأسلحة، وذخيرة.

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