تداعيات الحرب الأوكرانية ستطال 500 مليون شخص.. والخطر يهدد مصر وتونس

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذّر الأستاذ بكلية كييف للاقتصاد فولوديمير فاخيتوف من التداعيات الاقتصادية للحرب الدائرة ببلاده، وقال إنها ستطال نحو 500 مليون شخص حول العالم، لافتاً إلى المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي بالنسبة لمئات الملايين من الأشخاص جراء تصاعد الحرب في كييف.

وأوضح فاخيتوف، وهو رئيس مركز بي سمارت للدراسات في كييف، أنه إذا استمرت الحرب التي تشهدها أوكرانيا الآن لأكثر من شهر فإنه سيكون هناك نقص حاد في الحبوب، لا سيما أن كييف لم تبدأ في الزراعة بعد.

وأشار لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن من 300 إلى 500 مليون شخص حول العالم يحصلون على الحبوب الأوكرانية، معظمهم من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممن يستفيدون من القمح والذرة والبيض والحليب من أوكرانيا، وبالتالي يتضررون بشكل كبير حال تفاقمت الحرب على النحو الدائر.

وأشار الأستاذ بكلية كييف للاقتصاد، إلى أن أفضل استراتيجية الآن لدعم الأمن الغذائي للمستفيدين من الصادرات الأوكرانية، لا سيما الحبوب، هي تقديم الدعم المكثف لأوكرانيا وإدانة الإجراءات الروسية.

وتابع رئيس مركز بي سمارت للدراسات في كييف: "لا أعتقد بأن الروس قادرون على تعويض ذلك وتزويد الـ 500 مليون شخص بالحبوب، لا سيما أنه من المرجح أن تواجه روسيا مشاكل ضخمة في اقتصادها بالفعل في الربيع المقبل".

وشدد الاقتصادي الأوكراني على أن تداعيات الحرب ستطول بشكل مباشر العالم، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.

وأفاد بأن أوجهاً كثيرة لتأثر دول منطقة الشرق الأوسط بتداعيات الحرب الراهنة التي تشهدها أوكرانيا، ليس فقط يفما يتعلق بالحبوب. فمن بين تلك التداعيات أيضاً على سبيل المثال تأثر قطاع السياحة "أعتقد بأن السياحة من روسيا إلى مصر وتونس وتركيا ستنخفض أيضاً".

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