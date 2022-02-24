متى ينتهي الغزو الروسي لأوكرانيا؟.. الكرملين يجيب

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أكد الكرملين أن لا أحد يستطيع أن يجيب على سؤال متى تنتهي الحرب الروسية على أوكرانيا سوى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن "الرئيس بوتين هو من يحدد مدة العملية الخاصة في أوكرانيا، وهذا يتوقف على مدى فعاليتها وجدواها".

وأشار بيسكوف، إلى أن "الهدف من العملية العسكرية الروسية هو منع عسكرة أوكرانيا لأن هذا يشكل تهديدًا للشعب الروسي"، موضحًا: "هذا يعني تحييد القدرات العسكرية التي نمت بشكل كبير مؤخرًا بفضل المشاركات النشطة للدول الأجنبية".

وحول إمكانية إجراء مفاوضات بين بوتين والرئيس الأوكراني زيلينسكي قال: "لماذا لا، إذا كانت أوكرانيا مستعدة للحديث عن مخاوف موسكو الأمنية".

وقال بيسكوف عن احتمال تغيير النظام في أوكرانيا: "هذه المسألة تخص اختيار الشعب الأوكراني".

هذا وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس، مؤكدًا أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.

وشدد بوتين، على أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم، ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.

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