روسيا: دمّرنا دفاعاتهم المضادة للطائرات .. وأوكرانيا: اسقطنا 5 طائرات للمعتدي !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكّد الجيش الروسي الخميس أنه دمّر أنظمة الدفاع المضادة للطائرات وجعل القواعد الجوية الأوكرانية "خارج الخدمة" بعد شن موسكو عملية عسكرية في الصباح.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن "البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية أصبحت خارجة عن الخدمة" مضيفا "ودمّرت أنظمة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية".

لكنأوكرانيا أكدت الخميس أنها أسقطت خمس طائرات روسية ومروحية تابعة للجيش الروسي الذي باشر عملية عسكرية على أوكرانيا خلال الليل.

ووفق "وكالة الانباء الفرنسية" ا ف ب قالت هيئة أركان الجيش الأوكراني "اسقطنا خمس طائرات ومروحية تابعة للمعتدي".

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