ردود فعل... ألمانيا: يوم أسود. بريطانيا: بوتين اختار إراقة الدماء. المفوضية الأوروبية: سنحاسب الكرملين !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ندد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس بالهجوم الروسي على أوكرانيا ووصفه بأنه غير مبرر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقال إن برلين ستتشاور مع شركائها في مجموعة السبع وفي حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. وقال شولتس في بيان "هذا يوم مروع لأوكرانيا ويوم أسود لأوروبا".

كما أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بصورة قوية الهجوم الروسي "غير المبرر" على أوكرانيا، وتعهدا بـ"محاسبة" الكرملين.

وكتبا على موقع تويتر :"ندين بشدة الهجوم الروسي غير المبرر على أوكرانيا".

وأضافا :"في هذه الساعات العصيبة، قلوبنا مع أوكرانيا ومع النساء والرجال والأطفال الأبرياء وهم يواجهون هذا الهجوم غير المبرر ويخشون على حياتهم".

ومن جهته أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس "الأحداث المروعة في أوكرانيا" قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "اختار إراقة الدماء والدمار بشن هذا الهجوم غير المبرر".

وغرّد على تويتر "سترد بريطانيا وحلفاؤنا بشكل حازم" مضيفا أنه تحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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