البيت الأبيض: أميركا ستعلن اليوم عقوبات على روسيا بالتنسيق مع الحلفاء

المصدر: واشنطن - رويترز

قال البيت الأبيض يوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستعلن، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات جديدة على روسيا ردا على قرارها الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا وإرسال قوات "لحفظ السلام" إلى هناك.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض "نعتزم الإعلان اليوم عن عقوبات جديدة على روسيا ردا على قرارات وأفعال موسكو اليوم".

وأضاف "ننسق مع الحلفاء والشركاء بشأن ذلك الإعلان".

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