بايدن يندد بقرار بوتين.. وأميركا وألمانيا وفرنسا تتفق على الرد

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم ووكالات

ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا. وقال البيت الأبيض إن "بايدن ندد بشدة بقرار الرئيس الروسي بالاعتراف المزعوم ‘باستقلال‘ ما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين في أوكرانيا" وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال متحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس في بيان إن ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة اتفقت على الرد على قرار روسيا بالاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

ولم يذكر المتحدث الرسمي العقوبات التي ستفرضها الدول الغربية على روسيا. لكنه قال إن شولتس تحدث مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي جو بايدن بعد خطاب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق.

وقال المتحدث باسم شولتس في بيان "الشركاء متحدون في تصميمهم على عدم تخفيف التزامهم بدعم سلامة أراضي أوكرانيا".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014. ولقيت هذه الخطوة انتقادات واسعة من قبل الدول الغربية قائلة إن روسيا تستعد "لغزو وشيك للأراضي الأوكرانية".

ووجه بوتين قوات وزارة الدفاع الروسية بضمان السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين، ويقضي مرسومان وقعهما بوتين للاعتراف بالجمهوريتين ونشرا مساء الاثنين في موقع المعلومات القانونية الحكومية، بتنفيذ القوات المسلحة الروسية مهمات ضمان السلام في أراضي كل من دونيتسك ولوهانسك استجابة لطلبات من قبل رئيسيهما دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، وبموجب اتفاقي الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة المبرمين معهما.

كما وجه بوتين في المرسومين وزارة الخارجية الروسية بإجراء محادثات مع كل من سلطات دونيتسك ولوهانسك حول إقامة علاقات دبلوماسية مع الجمهوريتين وتسجيل الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها بهذا الشأن في وثائق مناسبة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news