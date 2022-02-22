بوتين يعترف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك شرقي أوكرانيا

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الاثنين اعترافه بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا في شرق أكرانيا كدولتين مستقلتين.

ووقع بوتين على مرسوم بهذا الخصوص وذلك حسبما أظهر التلفزيون الرسمي الروسي.

في الوقت نفسه، أبرم بوتين مع ممثلي الجمهوريتين اتفاقية "صداقة ومساندة" وهي الخطوة التي يمكن أن تسمح بنشر قوات روسية في هاتين الجمهوريتين.

ومن المتوقع أن يؤجج القرار الروسي وتيرة الصراع الأوكراني، وأدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطوة موسكو ووصفها بأنها خرق للقانون الدولي وأنها "انتهاك سافر لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وطالب بوتين القيادة السياسية الأوكرانية بالوقف الفوري لإطلاق النار في شرق أوكرانيا وهدد بتحميل كييف المسؤولية كاملة.

وكان بوتين قد استمع في وقت سابق إلى مجلس الأمن القومي الروسي الذي أعرب غالبية أعضائه عن تأييدهم للاعتراف بالجمهوريتين.

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