معارك في 7 محافظات يمنية.. وتدمير منصة صواريخ "حوثية" في البيضاء

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

تشهد 7 محافظات يمنية معارك عنيفة بين قوات الشرعية اليمنية والمقاومة المحلية من جهة، وميليشيات الحوثي الإرهابية من جهة أخرى، أبرزها وأعنفها تلك الدائرة في جنوب مأرب، وشمال حجة، وتمكنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية من إفشال هجوم واسع وكبير للميليشيات على حرض وحيران، ودمرت منصة إطلاق صواريخ "حوثية" في البيضاء.

وأكدت مصادر ميدانية في حجة أن المعارك شملت مديريات "عبس وحرض وحيران"، وتمكنت مقاتلات التحالف العربي من إفشال وإحباط هجوم واسع للميليشيات الحوثية باتجاه المناطق الواقعة بين حرض وحيران.

وكانت الميليشيات الحوثية قصفت حيران بصاروخ باليستي سقط فوق مدرسة خالد بن الوليد في منطقة "الدنانة" بمديرية حيران وتسبب بأضرار مادية كبيرة، كما تم إسقاط 5 مسيرات كانت تستهدف مواقع للجيش اليمني.

وفي الجوف، تجددت المواجهات في جبهة "الدحيظة" شرق المحافظة، ونفذت قوات الجيش اليمني والقبائل، هجوما مباغتا على مواقع الحوثيين في المنطقة وكبدت الميليشيات خسائر كبيرة.

وفي مأرب، تواصلت المعارك في الجبهة الجنوبية، وتمكنت قوات الشرعية والقبائل خلال الساعات القليلة الماضية، من التقدم والسيطرة على مواقع جديدة في صحراء أم ريش، بعد معارك تكبدت فيها الميليشيات 20 قتيلاً فضلاً عن سقوط عشرات الجرحى، فيما تم أسر 6 حوثيين.

وفي الجبهة الغربية، أفشلت قوات الجيش اليمني والقبائل محاولة تسلل لعناصر حوثية في جبهة الكسارة وكبدتها خسائر كبيرة، وفي الجبهة الشمالية الغربية، نفذت القوات والقبائل كمين محكم لعناصر حوثية في الجدعان غرب مديرية رغوان، حيث تم أسر 15 منهم، وغنيمة كمية من الأسلحة.

واستهدفت مقاتلات التحالف مواقع وأهداف وآليات تابعة للميليشيات في عدة مناطق جنوب مأرب، ما خلف تدمير آليات ومصرع وإصابة عدد من العناصر الحوثية.

وفي البيضاء، دمرت مقاتلات التحالف ثلاثة صواريخ ومنصة إطلاق كانت الميليشيات نقلتها إلى المنطقة لتهديد مأرب وشبوة.

وفي الضالع، صدت القوات المشتركة والجنوبية هجوما للحوثيين على مواقعها في قطاع "الثوخب" شمال المحافظة، وكبدتها خسائر في العتاد والعدة، وفي جبهة ثرة، بين البيضاء وأبين، أخمدت مدفعية القوات اليمنية مصادر نيران حوثية كانت تستهدف قرى في المناطق الحدودية بين لودر ابين ومكيراس البيضاء، كما أفشلت محاولة اختراق عناصر حوثية لخطوط التماس بين الجانبين.

وفي تعز، دكت مدفعية القوات المشتركة مرابض مدفعية للحوثيين في مناطق التماس بمديرية مقبنة غرب المحافظة، وكبدت الحوثيين قتلى وجرحى.

وفي الحديدة، أصيب ثلاثة مدنيين جراء انفجار لغم حوثي أثناء مرورهم على متن دراجة نارية في قرية "بيت الحشاش" بمديرية حيس جنوب المحافظة.

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